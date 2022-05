Donald Trump est un milliardaire américain mais aussi un ancien dirigeant très connu. Il a succédé au président Barack Obama après ses deux mandats. A la fin de son premier mandat, le républicain a perdu les élections et a été mis en accusation pour la deuxième fois pendant sa présidence. Lundi, des documents publics cités par le New York Post ont révélé que Black Lives Matters a dépensé plus d’un million de dollars pour faire pression sur le congrès américain.

Nouvelle révélation sur la Black Lives Matter Global Network Foundation qui s’est fait plus connaitre ces dernières années après le décès de l’afro américain George Floyd. Lundi dernier, l’IRS a révélé que la Black Lives Matter Global Network Foundation a dépensé 1 261 901 $ pour «faire pression sur les membres du Congrès pour qu’ils votent en faveur de la destitution» et «faire avancer les politiques de justice raciale» au cours de l’exercice 2020.

Il faut préciser que les autorités fédérales n’a pas enregistré la Black Lives Matter Global Network Foundation comme lobbyiste, selon les archives publiques précise le New York Post. Aux USA, les organismes de bienfaisance peuvent faire du lobbying à condition qu’ils n’injectent pas un montant «excessif» de leurs dons dans ces actions. Selon les déclarations de revenus précise le média américain, les dépenses de lobbying de la Black Lives Matter Global Network Foundation sont évalués à moins de 4% de leurs dépenses de plus de 37 millions de dollars.