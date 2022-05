Le scandale « Dubaï Porta Potty » n’a pas manqué de faire réagir le Dr Florent Eustache Hessou. Celui qui a soutenu sa thèse sur la sorcellerie en fin d’année dernière, trouve justement que « Dubaï Porta Potty » n’est rien d’autre que la sorcellerie des arabes. « C’est la pure sorcellerie des arabes. Ce n’est pas une affaire de caca. Ce n’est pas une affaire de merde à avaler. C’est l’achat de l’âme des filles. Tout cet argent qu’on donne, on achète l’âme des filles. Toutes ces filles qui ont pris de l’argent ne sont plus des êtres humains. C’est des zombies » affirme péremptoirement le docteur en socio-anthropologie du développement.

Il s’est cependant expliqué. En effet, selon le journaliste, lorsque nous voulons naître, Dieu envoie une âme dans notre corps. Nous choisissons ensuite à l’âge adulte une femme et la femme, un homme. « Les deux se rencontrent et au 4ème jour, le métabolisme se met en place. 4 fois 4, ça fait 16, ça fait les 16 signes du Fâ, fois 16, ça fait 256 donc 9 mois ». Les 9 mois de grossesse de la femme. L’enfant naît par exemple sous un signe du Fâ qu’il faut chercher à connaître selon Florent Eustache Hessou. Cet enfant est habité par une âme.

« C’est un rituel magique rétroactif, c’est dangereux »

« Lorsque que nous mourrons l’âme retourne à Dieu et Dieu prend ça pour réincarner un autre enfant et ça continue. C’est ça le système de la réincarnation » a expliqué le Docteur en socio-anthropologie. Alors, cette âme, par des systèmes magico-sorciers, peut être apprivoisée et être utilisée pour des missions bien définies. « L’âme étant un être sans corps, lorsqu’on la manipule spirituellement, il peut aller tuer, voler, faire n’importe quoi et revenir » informe le chercheur béninois.

Une âme achetée, apprivoisée ne retourne pas à Dieu au décès de la personne. « Ceux qui l’ont apprivoisé la domestique ici pour l’utiliser. C’’est ça qui explique le système de la déjection. Imaginez ce caca dans la bouche d’un être humain, c’est un rituel magique rétroactif, c’est dangereux. Ce n’est pas qu’elles mangent du caca, elles ont vendu leur âme… » soutient Florent Eustache Hessou.