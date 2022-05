Le néo-écureuil Mohamed Tijani était hier lundi sur le plateau de l’émission 5/7 matins de la télévision nationale. Avec les journalistes, il a parlé de sa carrière en club, mais également de ce qu’il pense de l’équipe nationale qu’il vient de rejoindre. Une équipe qu’il dit suivre depuis un moment, surtout l’épopée à la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Egypte.

« J’espère qu’ensemble on va faire de belles choses »

« Je pense que le groupe a besoin de renouvellement, le groupe a besoin de rajeunir un peu, c’est mon avis personnel. Mais je pense que le groupe il vit bien maintenant, avec de nouvelles têtes, ils sont vraiment très accueillants, j’espère qu’ensemble on va faire de belles choses » a déclaré Mohamed Tijani. Il a ensuite parlé des ambitions de ses coéquipiers dans ces éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. Pour lui, il s’agira de prendre le maximum de points, se rendre à « Dakar pour chercher la victoire et même le nul pourquoi pas ».

Le joueur reconnaît cependant que ce ne sera pas une sinécure. Mais la victoire est possible. « Défensivement on doit être costauds et devant on ne doit pas se rater » indique le colosse défenseur de Teplice en République Tchèque. En ce qui concerne les matchs à domicile, il ne faut surtout pas faire d’erreur : « On doit gagner tous nos matchs » à la maison.