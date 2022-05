La triste nouvelle fait le tour de la toile depuis quelques minutes. Khalifa ben Zayed Al Nahyane, le président des Émirats arabes unis, est décédé à l’âge de 73 ans. L’information a été annoncé ce vendredi 13 Mai 2022 l’agence de presse des Emirats Arabes Unis, WAM dans un communiqué relayé par plusieurs médias internationaux.

« Le ministère des Affaires présidentielles annonce au peuple des Émirats arabes unis, aux nations arabes et musulmanes et au monde entier la mort du dirigeant de la nation, de son patron et président, de son altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane qui est décédé aujourd’hui, vendredi 13 mai« , indique le communiqué.