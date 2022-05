Le président turc Recep Tayyip Erdogan veut lutter davantage contre le terrorisme aux portes de son pays. C’est dans ce cadre qu’il a annoncé hier lundi 23 mai 2022, le futur lancement d’opérations au niveau des frontières sud de la Turquie. Cela, dans le but de mettre sur pied des zones de sécurité de 30 kilomètres pour lutter contre les menaces terroristes qui proviennent de ces régions. « La cible principale de ces opérations sera les zones qui sont des centres d’attaques contre notre pays et les zones de sécurité » a-t-il déclaré, sans entrer dans les détails. Le chef de l’Etat turc a par ailleurs indiqué que les opérations seront lancées lorsque les forces militaires achèveront leurs préparatifs.

Il était contre l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN

Selon les informations du média britannique Reuters, les opérations militaires viseront probablement le nord de la Syrie, où Ankara avait lancé plusieurs opérations depuis 2016. Notons que ces propos de Recep Tayyip Erdogan interviennent plusieurs jours après qu’il ait affiché sa désapprobation concernant l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’organisation du traité Atlantique Nord (OTAN). Toutefois, il avait donné ses conditions pour que cela puisse arriver. Dans un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, le numéro un turc a indiqué qu’il soutiendra cette adhésion à condition que les deux pays montrent qu’ils sont solidaires envers la Turquie et qu’ils partagent avec elle les mêmes préoccupations en matière de sécurité.

« Le président Erdogan a déclaré que la Turquie soutenait sincèrement la politique des portes ouvertes de l’Otan et que la question concernant la demande de la Suède et de la Finlande d’adhésion à l’Otan portait sur l’attitude de ces deux pays envers les intérêts vitaux de la Turquie. Le président Erdogan a déclaré que si la Suède et la Finlande ne montraient pas clairement leur solidarité avec la Turquie sur des questions fondamentales et notamment sur la lutte contre le terrorisme, Ankara ne soutiendrait pas leur demande d’adhésion à l’Otan » a indiqué un communiqué de la Turquie.