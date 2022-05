L’exposition « Art du Bénin d’hier et d’Aujourd’hui » s’est achevée le dimanche 22 mai dernier. Selon le ministre de la culture Jean Michel Abimbola, il y a eu près de 200.000 visiteurs pendant les 40 jours d’ouverture. Il annonçait également que l’exposition allait rouvrir ses portes le 15 juillet prochain. Mais pourquoi avoir décidé de ne pas la prolonger dans l’immédiat et qu’est-ce qui explique le choix du 15 juillet?. Le porte-parole du gouvernement Léandre Houngbédji a répondu à ces questions lors de son hebdomadaire point de presse des mercredis suite au conseil des ministres.

C’est la période des vacances

Selon les explications M Houngbédji, l’exposition a été succès. Un succès qui n’est autre que « le résultat de la vision et de la politique du gouvernement mais également la matérialisation de l’adhésion et de l’attachement de nos concitoyens à cette politique ». Il se fait qu’à la fin de cette exposition une forte demande de prolongation de l’évènement est parvenue au gouvernement. Le chef de l’Etat a décidé d’accéder à cette requête et a instruit à cet effet, le ministre de la culture . « Les discussions et les arbitrages ont conduit à la nécessité de marquer une pause à partir de la fin des trois mois » a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Quant à la date du 15 juillet choisie pour la réouverture, M Houngbédji fait remarquer que c’est la « période des vacances et pour la plupart de nos compatriotes qui sont à l’étranger, l’été est un moment de vacances. Beaucoup d’entre eux reviennent séjourner au pays ». Le gouvernement a donc fait un mixte des besoins aussi bien des nationaux que des béninois de l’étranger et autres vacanciers qui pourraient profiter de leur temps de vacances estivales pour venir au Bénin visiter l’exposition, a expliqué le Secrétaire général adjoint du gouvernement.