Dans un communiqué de presse en date du 24 mai 2022, la ministre du Travail et de la Fonction publique, Mathys Adidjatou a déclaré la journée du jeudi 26 mai 2022 fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national, ceci en raison de la célébration de la fête de l’Ascension. L’administration sera donc fermée pour la journée du jeudi 26 mai 2022 au Bénin. Selon ce communiqué de presse, «à l’occasion de la fête de l’Ascension, et conformément aux dispositions de la loi n°90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin, la journée du jeudi 26 mai 2022 est fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national».

Il faut signaler que la ministre du Travail et de la Fonction publique, Mathys Adidjatou a, par ailleurs, saisi l’occasion qui lui est offerte pour, au nom du Gouvernement, souhaiter «à toute la communauté chrétienne une bonne fête de l’Ascension ». Comme on le constate donc les Chrétiens du monde entier à l’instar de ceux du Bénin en particulier vont célébrer dans l’allégresse l’élévation du Christ au Ciel.