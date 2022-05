Fermement opposé à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan, le président turc Recep Tayyip Erdogan continue de battre campagne dans ce cadre. Selon des déclarations qu’il a faites ce vendredi 20 mai, le président turc aurait pris langue avec plusieurs dirigeants membres de l’Alliance. « J’ai parlé aujourd’hui avec le Premier ministre néerlandais. Les responsables du Royaume-Uni et de Finlande ont également demandé un entretien demain. Et après, nous parlerons aussi au secrétaire général de l’Otan Stoltenberg », a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan.

Pour lui, son pays poursuivra au téléphone les différentes démarches pour montrer son opposition à l’entrée de ces deux pays au sein de l’Alliance militaire. « Nous ne pouvons dire OUI » à la Suède et la Finlande, a martelé une fois encore l’homme fort d’Ankara en indiquant que ces deux pays hébergent des terroristes.

Résolument contre l’adhésion des deux pays

« Nous sommes résolus à maintenir notre position, nous avons informé nos amis que nous dirons non à la Finlande et à la Suède qui veulent rejoindre l’Otan et nous persisterons dans cette voix », avait-il déjà déclaré ce jeudi 19 mai devant une assemblée de jeunes gens, à l’occasion de la Journée de la jeunesse. Les deux pays sont tout de même résolument déterminés à faire leur entrée au sein de l’Alliance militaire.