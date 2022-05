Le 16 mai 2022, Élisabeth Borne a pris ses fonctions de première ministre de la France. Elle succède à Jean Castex, qui dirigeait le gouvernement depuis juillet 2020. Mme Borne est la deuxième femme de l’histoire de France à être nommée à ce poste après Édith Cresson en 1991-1992. Élisabeth Borne a déclaré qu’une de ses priorités en tant que chef du gouvernement sera la lutte contre le changement climatique, ainsi que le soutien au pouvoir d’achat des Français.

Origine et formation

Élisabeth Born est née le 18 avril 1961 à Paris dans une famille de propriétaires d’un laboratoire pharmaceutique. Elle termine l’École polytechnique en 1981 et en sort dans le corps des ponts et chaussées. Ensuite, elle obtient le diplôme d’ingénieur de l’École nationale des ponts et chaussées en 1986 et le Master of Business Administration (MBA) du Collège des ingénieurs.

Fonction publique

En 1987, elle intègre le ministère de l’Équipement, avant de rejoindre la direction régionale de l’Équipement d’Île-de-France en 1989. Au début des années 1990, elle devient conseillère au ministère de l’Éducation nationale auprès le premier ministre Lionel Jospin. En 2002, elle devient directrice de la stratégie de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). En 2007, Mme Borne rejoint la société Eiffage en tant que directrice des concessions. De 2008 à 2013, elle est directrice générale de l’urbanisme à la mairie de Paris. De 2013 à 2014, elle est préfète de la région Poitou-Charentes. De 2014 à 2015, elle est directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l’Écologie. En mai 2015, elle est nommée en tête de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Au sein du parti

Mme Borne est depuis longtemps une partisane du Parti socialiste, l’une des principales forces politiques du pays. Elle vote pour Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, puis rejoint La République en marche. En 2020, elle rejoint le parti de centre gauche Territoires de progrès, qui fait parti du gouvernement de Jean Castex.

Au sein des ministères

De 2017 à 2019, elle est ministre chargée des Transports dans le gouvernement Édouard Philippe. Le 16 juillet 2019, après la démission de François de Rugy, Élisabeth Borne est nommée ministre de la Transition écologique et solidaire. Le 6 juillet 2020, lors de la constitution du gouvernement Jean Castex, elle est nommée ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.

Décorations

Le 30 janvier 2008, elle est nommée au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite, puis promue au grade d’officier le 14 novembre 2016. Le 12 juillet 2013, elle est nommée au grade de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur.