L’offensive russe en Ukraine continue de faire la une de l’actualité internationale. Il s’agit là d’une question qui était au cœur d’une rencontre virtuelle entre l’ancien président américain Georges W. Bush et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après la visioconférence qui s’est déroulée dans la matinée d’hier jeudi 05 mai 2022, le républicain n’a pas tari d’éloges envers ce dernier. Ainsi, le prédécesseur de Barack Obama a qualifié le chef de l’Etat ukrainien de « Winston Chruchill de notre temps », tout en disant être honoré d’avoir discuté avec lui.

« J’ai salué le courage du peuple ukrainien »

« J’ai remercié le président pour son leadership, son exemple et son engagement en faveur de la liberté, et j’ai salué le courage du peuple ukrainien. Le président Zelensky m’a assuré qu’ils ne renonceraient pas à leur combat contre la barbarie et la brutalité de Poutine » a ajouté George W. Bush sur Instagram. Notons que l’ex-chef de l’Etat américain n’a pas manqué de publier des images de la visioconférence sur le réseau social. Volodymyr Zelensky a également publié les images de la conférence sur son site web, soulignant que c’était un grand honneur de rencontrer George W. Bush.

Des pertes de 600 milliards de dollars

Pour rappel, cette rencontre entre les deux hommes politiques intervient quelques jours après que le président ukrainien eut fait part de graves conséquences matériels découlant de l’offensive russe dans son pays. Lors d’une visioconférence avec le média américain Wall Street Journal, il avait évalué les pertes à 600 milliards de dollars. « Nous pourrons rétablir tout ce qu’a été détruit et vous pouvez contribuer à notre rétablissement, a déclaré le dirigeant ukrainien en s’adressant aux entrepreneurs occidentaux. Bénéficiez de cette possibilité pour vos compagnies, construisez des bureaux à Kiev, lancez le travail de vos compagnies en Ukraine et vous aurez l’accès au plus grand marché en Europe de plus de 40 millions de personnes » avait-il ajouté.