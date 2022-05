Plus d’une trentaine de pêcheurs d’origine sénégalaise séjournent dans les locaux de détention des autorités guinéennes. Arrêtés pour non-détention de licence de pêche, ces Sénégalais devront payer une forte amende de trois millions de francs CFA pour chacune de leur pirogue saisies par les autorités. Les autorités sénégalaises sont appelées à la rescousse pour la libération de leurs citoyens détenus en terre étrangère, avec une caution revue à la baisse.

Exactement, 39 pêcheurs sénégalais ont été arrêtés par les autorités guinéennes et ont été mis en détention depuis maintenant une semaine. Ils ont été arrêtés alors qu’ils pêchaient dans les eaux guinéennes sans une licence. Aucune raison n’a été donnée pour cette cause même si au premier abord, on pouvait penser au prix de l’établissement de cette licence de pêche qui est de 475 000 francs CFA au Sénégal.

Mais ils devront payer plus que ça s’ils veulent retrouver leur liberté, car, après leur arrestation, leur matériel de pêche a été confisqué, et la somme de 3 millions de francs CFA est exigée par les autorités guinéennes pour chaque pirogue saisie. D’après leurs collègues pêcheurs, les pêcheurs arrêtés ne se trouvent pas dans des conditions de détention très adéquates et cela soulève des inquiétudes à leur niveau. Cependant, le journal Les Echos signale que des négociations sont déjà en cours pour une baisse des amendes individuelles infligées aux pêcheurs sénégalais.