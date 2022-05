En Guinée, selon un document de 20 pages, l’ancien président Alpha Condé et 26 de ses anciens collaborateurs sont poursuivis notamment pour atteintes volontaires à la vie humaine notamment le meurtre, assassinat et complicité de meurtre et d’assassinat. L’ancien président renversé en septembre 2021, un ancien président de la Cour constitutionnelle, et plusieurs anciens hauts responsables vont devoir répondre devant la justice pour ces accusations.

Selon le document, la justice a donné «instructions aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation» contre Alpha Condé et 26 autres personnalités pour «meurtre, assassinat et complicité», disparitions forcées, détentions, enlèvements, acte de torture, coups et blessures volontaires, viols et agressions sexuelles ou encore actes de pillage mais aussi pour plusieurs autres chefs d’accusation dont :

Des atteintes involontaires à la vie et complicité d’atteinte involontaire à la vie et de complicité ;

Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées, détention, enlèvement ou tout autre forme de privation de liberté et de complicité ;

Des atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne, la torture ou traitements cruels inhumains ou dégradants et de complicité ;

Des coups, blessures et violence volontaire et de complicité ;

Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, menaces de mort et voie de fait et de complicité ;

Des agressions sexuelles et de l’attentat à la pudeur notamment le viol et la complicité ;

La mise en danger de la personne ou des risques causés à autrui et de complicité ;

Des atteintes aux libertés de la personne notamment l’enlèvement, la séquestration et la complicité ;

Des atteintes à l’économie nationale et de complicité ;

Des atteintes volontaires à la vie humaine notamment le meurtre, assassinat et complicité de meurtre et d’assassinat;

Des atteintes involontaires à la vie et complicité d’atteinte involontaire à la vie et de complicité;

Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées, détention, enlèvement ou tout autre forme de privation de liberté et de complicité;

Des atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne, la torture ou traitements cruels inhumains ou dégradants et de complicité;

Des coups, blessures et violence volontaire et de complicité ;

Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, menaces de mort et voie de fait et de complicité ;

Des agressions sexuelles et de l’attentat à la pudeur notamment le viol et la complicité ;

La mise en danger de la personne ou des risques causés à autrui et de complicité ;

Des atteintes aux libertés de la personne notamment l’enlèvement, la séquestration et la complicité ;

Des atteintes à l’économie nationale et de complicité, entre autres.

Plus d’informations ici