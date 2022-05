La base navale sénégalaise d’Elinkine a recueilli dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai 18 personnes secourues dans les eaux bissau-guinéennes après le chavirement d’une pirogue sénégalaise. Quatre pêcheurs restent introuvables après l’accident. L’information donnée par la source ne précise malheureusement pas les circonstances de l’accident et aucune information relative à l’identité des victimes n’a également été communiquée.

Le préfet d’Oussouye M. Ndiaye, joint par téléphone par l’APS a confirmé la disparition de quatre pêcheurs après le chavirage de leur pirogue dans les eaux territoriales bissau-guinéennes, à hauteur de l’île Bila. D’après les informations collectées pour l’instant, 22 personnes serait à bord de la pirogue au moment de l’accident. « Il est ressorti du travail de collecte d’informations auprès des personnes secourues que la pirogue qui a chaviré avait à son bord 22 personnes. Donc quatre personnes sont portées disparues ».

Heureusement, 18 des 22 pêcheurs ont été récupérées et secourus par des pêcheurs d’une autre pirogue en provenance d’Elinkine. « Une pirogue en provenance d’Elinkine (Oussouye, sud) a secouru une autre pirogue en haute mer dans les eaux bissau-guinéennes. 18 personnes ont été récupérées ». Une fois l’opération de sauvetage terminée, les survivants ont été pris en charge par le Cadre local de pêche artisanale (CLPA), à la base navale d’Elinkine. Elles sont désormais hors de danger, se portent bien et sont saines et sauves.