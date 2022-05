En Grande Bretagne, la vague de cas « mystérieux » d’hépatites aiguës touchant les enfants, continue d’inquiéter les autorités. En effet, 20 nouveaux cas de cette maladie ont identifiés selon une annonce qui a été faite ce vendredi 27 mai par les responsables sanitaires de ce pays. Ces nouveaux chiffres portent à 222 le nombre total de personnes souffrant de ce mal. Pour l’heure, la communauté scientifique n’arrive toujours pas à expliquer l’origine les causes de cette maladie du foie.

La seule explication qui est avancée s’explique par un groupe de virus qui causent normalement le rhume, appelés adénovirus. « Nos enquêtes continuent de suggérer une association avec l’adénovirus, et nous explorons ce lien, ainsi que d’autres facteurs contributifs possibles, notamment des infections antérieures telles que Covid. », a expliqué pour sa part Dr Renu Bindra, conseiller médical principal à l’UKHSA. « Nous travaillons avec d’autres pays qui voient également de nouveaux cas pour partager des informations et en savoir plus sur ces infections. », a-t-elle poursuivi.

Observance des règles d’hygiènes

Elle a également saisi l’occasion pour indiquer que l’observance de certaines règles d’hygiènes pourrait permettre d’éviter la propagation de ce mal. Il s’agit notamment du lavement des mains des enfants de façon correcte qui aurait le mérite de réduire la propagation du mal. Rappelons que sur l’effectif de ces malades confirmés en Grande Bretagne, 158 se trouvaient en Angleterre, 31 en Écosse, 17 au Pays de Galles et 16 en Irlande du Nord.