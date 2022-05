Deux personnes ont été arrêtées par les autorités iraniennes. Selon les informations de ces dernières, elles sont suspectés d’être des agents de renseignements. C’est ce mercredi 11 mai 2022 que le ministère iranien des Renseignements a rendu publique l’information. Dans un communiqué officiel, il a indiqué que : « Deux Européens, qui étaient entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société, ont été identifiés et arrêtés ». Aussi, les autorités iraniennes ont-elles ajouté qu’il s’agit d’agents « expérimentés ».

Ils sont soupçonnés d’avoir approché des syndicats

Les autorités iraniennes n’ont cependant pas donné davantage de détails notamment sur la date à laquelle les arrestations ont eu lieu. Toujours selon le ministère iranien des Renseignements, les personnes arrêtées sont soupçonnées d’avoir essayé de se rapprocher de plusieurs syndicats du pays notamment celui du secteur éducatif. Notons que l’annonce faite par l’Iran intervient plusieurs mois après que le président américain Joe Biden ait levé provisoirement les sanctions contre la République islamique.

Une mesure bonne mais pas suffisante

Selon les informations d’un responsable de la Maison Blanche, il ne s’agit pas d’un retour de la Maison Blanche sur le nucléaire iranien, duquel l’ancien chef de l’Etat américain Donald Trump avait retiré les Etats-Unis en 2018. A ce moment, il avait également réimposé de lourdes sanctions américaines sur l’Iran. Suite à l’assouplissement de la situation, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian avait déclaré que la mesure américaine est bonne mais pas suffisante. « La levée de certaines sanctions peut se traduire au sens propre du terme par la bonne volonté (des États-Unis). Les Américains en parlent, mais il faut savoir que ce qui se passe sur le papier est bon mais pas suffisant » avait-il déclaré.