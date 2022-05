L’affaire opposant les deux ex-époux et célèbres acteurs d’Hollywood, Johnny Depp et Amber Heard continuent de faire la une de la presse internationale. L’actrice d’Aquaman accuse son ancien mari de violences conjugales, ce qu’il dément. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a décidé de la poursuivre pour diffamation. Depuis le début du procès, l’acteur de Pirates des Caraïbes a aussi accusé son ex-femme d’infidélité avec l’actuel homme le plus riche au monde Elon Musk. En outre, les choses semblent avoir pris une autre tournure, hier lundi 16 mai 2022, puisqu’Amber Heard a avoué avoir menti pendant le procès.

Johnny Depp lui réclamait 50 millions de dollars

Elle avait reçu de Johnny Depp une somme de sept millions de dollars dans le cadre d’un accord à l’amiable ayant été conclu pour leur divorce. Même si elle a toujours dit ne pas vouloir de cet argent, elle avait pris la décision d’en faire un don à des œuvres caritatives. Cependant, au cours du procès, elle a dit avoir gardé cet argent. Amber Heard a justifié ce mensonge par le fait que Johnny Depp lui réclamait 50 millions de dollars et elle voulait assurer sa défense avec la somme qu’elle avait reçue de lui.

Assez de preuves pour continuer le procès

Pour rappel, l’aveu d’Amber Heard intervient plus d’une semaine après que la juge présidente en charge du procès a refusé d’annuler le procès. Cette dernière, Penney Azcarate, a rejeté la demande en annulation faite par les avocats de l’actrice. Selon elle, dans cette affaire, il y a assez de preuves, pour continuer le procès. Aussi, permettent-elles aux sept jurés de décider de l’issue de la plainte. Cela avait fait réagir Ben Rottenborn, l‘avocat d’Amber Heard, qui avait déclaré que : « La cour devrait accepter cette requête en annulation à cause des preuves indiscutables que c’est lui, en réalité, qui a agressé Amber ».