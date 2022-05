L’information relative à l’expulsion d’une journaliste de TV5 Monde par Kemi Seba continue de défrayer la chronique. Par le canal d’une vidéo qu’il a publiée sur son compte Twitter, l’activiste franco-béninois est revenu sur les différentes réactions qui ont suivi l’acte qu’il a posé. Pour lui, certaines organisations ne réagissent que quand elles sont touchées.

« Quand RT ou Sputnik (médias russes N.D.L.R) ont été interdits d’émettre en France est-ce qu’on vous a entendu parler de la Liberté de la Presse ? Non. Est-ce qu’on a entendu des réseaux de médias occidentaux ou Reporters Sans Frontières dire que c’était injuste ? Non. Par contre, quand on touche à des médias de la Françafrique auxquels certains médias africains s’abreuvent aveuglément, c’est quelque chose qui les choque », a lancé Kemi Seba dans sa vidéo.

Une vague de condamnations

Rappelons que l’incident a suscité une vague de réactions au sein des organisations de l’opinion publique. Au Burkina-Faso où la scène s’est produite, les organisations professionnelles des médias ont exprimé leur déception suite à l’incident. Par le biais d’une déclaration, elles ont condamné l’expulsion de leur consœur Fanny Kabré/Noaro de la télévision TV5 Monde. L’autorité ministérielle en charge de la communication dans le pays est également montée au créneau pour appeler à l’apaisement de la situation ainsi qu’à la préservation de la Liberté de la Presse.