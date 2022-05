Nouvelle affaire judiciaire pour la maison mère de Facebook, Meta. Cette fois-ci, c’est dans un pays d’Afrique de l’Est que le géant du numérique américain est poursuivi en justice. Hier mardi, au Kenya, un ancien modérateur de la plateforme aux plusieurs milliards d’utilisateurs, a intenté une action en justice contre le réseau social de Mark Zuckerberg. Il accuse Meta et une société de trafic d’êtres humains et d’antisyndicats.

Daniel Motaung, un sud-Africain qui a posé ses valises au Kenya a été recruté par la société Sama, une société américaine qui fournit des services d’externalisation technologique, qui avait en charge la modération de contenu sur Facebook. M. Motaung qui a été un ancien modérateur de Facebook, a affirmé n’avoir pas été informé lors de son embauche qu’il travaillerait pour Facebook. Encore moins que le travail impliquerait à visionner des vidéos explicites. Il s’agissait de vidéos qui pouvaient heurter des personnes sensibles.

Selon Business Insider, la pétition de Motaung précise qu’il a été diagnostiqué avec un trouble de stress post-traumatique. Toujours selon ce site, l’ancien modérateur de Facebook Daniel Motaung, a porté plainte contre la maison mère de Facebook et Sama, son employeur. Le plaignant poursuit la société mère de la Facebook et Sama qu’il accuse de traite des êtres humains, de travail forcé et d’antisyndicalisme.