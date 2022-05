Le patron de l’organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est exprimé sur la gestion de la crise sanitaire due au covid-19 par les autorités chinoises. Au cours d’une conférence de presse, hier mardi 10 mai 2022, le chef de l’organisation onusienne a estimé que la stratégie actuelle anti-covid, mise en place dans le pays, n’est pas durable. « Nous ne pensons pas que ce soit durable compte tenu du comportement du virus et de ce que nous anticipons maintenant à l’avenir » a-t-il déclaré.

Les critiques ne sont plus visibles sur Weibo

Ces propos traduits en chinois ont par la suite été partagés sur les réseaux sociaux dans le pays. Cependant, ils ont été supprimés dans la matinée de ce mercredi 11 mai 2022. C’est le cas du réseau social Weibo, où les critiques des Nations unies n’étaient plus visibles. Sur la plateforme WeChat, les commentaires du chef de l’OMS avaient été désactivés. « Cet article a été interdit de partage car il a violé les lois et réglementations en vigueur » pouvait-on notamment lire sur le réseau social. Notons que la situation sanitaire due au covid-19 en Chine est inquiétante, selon les autorités, qui misent sur la politique zéro-covid.

Une situation très grave

Pour rappel, au cours du mois d’avril dernier, elles avaient fait cas d’une forte transmission de la maladie. Le 06 avril, les autorités avaient abordé la gravité de la situation au cours d’une conférence de presse de la Commission nationale de la santé, où un record de 20 000 contaminations avait été enregistré au cours des dernières 24 heures. « Avec plus de 90 000 infections signalées, une transmission communautaire relativement plus importante et une propagation à de nombreuses autres provinces et villes. La situation en matière de prévention et de contrôle est très grave » avait notamment déclaré Lei Zhenglong, du bureau de prévention et de contrôle des maladies.