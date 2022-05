La coopération économique entre la Russie et la Chine prendra bientôt de l’ampleur, alors que l’Occident « prend la position d’un dictateur », a déclaré lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. « Maintenant que l’Occident prend la position d’un dictateur, nos liens économiques avec la Chine se développeront encore plus rapidement » a-t-il ajouté selon Tass.

« En plus des revenus directs pour le budget de l’État, ces liens nous donnent la possibilité de mettre en œuvre des plans pour le développement de l’Extrême-Orient et Sibérie orientale. La majorité des projets avec la Chine s’y développe et y est mise en œuvre. C’est une opportunité pour nous de réaliser notre potentiel dans le domaine des hautes technologies, y compris l’énergie nucléaire, mais aussi dans un certain nombre d’autres domaines« , a-t-il souligné.

Le ministre russe a notamment souligné que les relations entre Moscou et Pékin étaient fondées sur des documents doctrinaux qui « caractérisaient les contacts entre les deux pays comme un partenariat stratégique et une interaction multiforme« . « Nous avons une longue frontière avec la Chine et des intérêts communs dans le cadre des principes de justice et de multipolarité dans les affaires internationales. Il y a des avantages économiques mutuels« , a-t-il souligné. « La Chine a développé des technologies de l’information et de la communication, qui n’étaient pas pires qu’en Occident. Beaucoup d’entre elles sont mutuellement bénéfiques », a ajouté le ministre.