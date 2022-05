La Libye souhaite acheter de la farine et des céréales en provenance de Russie, une livraison test de 100.000 tonnes de farine sera envoyée à Tripoli après le 11 mai. C’est ce qu’a annoncé mercredi selon TASS l’ambassadeur de Libye en Russie Muhammad al-Maghrabi.

« Ces derniers temps, nous menons activement des pourparlers sur les céréales et la farine et j’y participe également. Une livraison test de farine sera envoyée en Libye après le 11 mai », a déclaré l’ambassadeur en précisant qu’il était question de 100.000 tonnes de produit. « C’est une livraison importante et elle implique des difficultés logistiques car après les sanctions il est devenu difficile de livrer des marchandises« , a-t-il ajouté.

L’ambassadeur a indiqué que la Libye souhaitait commander à la Russie 350.000 tonnes de farine. Après une livraison test, les autorités libyennes comptent organiser une rencontre avec les représentants des entreprises russes afin de discuter de l’assortiment des livraisons ultérieures.