L’agence spatiale américaine finance une nouvelle technologie qui permettrait un vol à travers le cosmos. Selon les précisions apportées sur cette innovation, le vaisseau spatial sera propulsé entièrement avec des voiles solaires qui « plient » la lumière. Selon une annonce faite par la Nasa, elle fournira un montant estimé à 2 millions de dollars au projet Diffractive Solar Sailing. Il s’agit en effet de la structure en charge de l’étude des moyens d’utiliser l’énergie du soleil pour diriger et alimenter des véhicules dans l’espace.

« Alors que nous nous aventurons plus loin que jamais dans le cosmos, nous aurons besoin de technologies innovantes et de pointe pour mener nos missions », a lancé dans un communiqué l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. Rappelons que l’agence américaine s’intéresse depuis plusieurs années à la technologie des voiles solaires à cause des avantages qu’elle offre. Il s’agit entre autre de l’avantage d’une alternative rentable aux systèmes de propulsion traditionnels. L’autre avantage de la technologie est la possibilité pour les engins spatiaux de ne pas transporter du carburant lourd et coûteux à bord.

Avantages des voiles solaires

Les véhicules à voiles solaires pourraient avoir uniquement besoin de la lumière du soleil. Selon une précision apportée par un communiqué de Amber Dubill, ingénieur en mécanique au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins à Laurel, Maryland, qui dirige le projet, « la voile solaire diffractive est une version moderne de la vision vieille de plusieurs décennies des voiles lumineuses ». « Grâce à l’expertise combinée de notre équipe en optique, aérospatiale, navigation solaire traditionnelle et métamatériaux, nous espérons permettre aux scientifiques de voir le soleil comme jamais auparavant. », a-t-il précisé.