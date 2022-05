Le président de l’Union africaine (UA) Macky Sall a fait part ce dimanche de sa préoccupation par l’évolution des relations entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. « Je suis gravement préoccupé par la montée de la tension entre le Rwanda et la RDC. J’appelle les deux pays au calme et au dialogue pour la résolution pacifique de la crise avec le soutien des mécanismes régionaux et de l’Union Africaine« , a-t-il écrit sur Twitter.

Les relations entre les autorités de la RDC et du Rwanda se sont dégradées ces dernières deux semaines quand les troupes congolaises ont mené des combats intensifs contre le mouvement du 23 mars (M23). Les autorités du Rwanda ont accusé le 23 mai les forces gouvernementales congolaises de tirs contre leur territoire. Deux jours plus tard, les autorités de la RDC ont déclaré que le gouvernement du Rwanda soutenait les combattants du M23.

Les relations avec le Rwanda ont été évoquées le 27 mai lors de la réunion du Conseil suprême de la défense de la RDC convoqué par le président du pays Félix Tshisekedi. À l’issue de cette réunion, le M23 a été déclaré organisation terroriste, les vols de la compagnie aérienne du Rwanda dans les aéroports de la RDC ont été interdits alors que l’ambassadeur du Rwanda a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de la RDC. Le lendemain, le Rwanda a accusé les troupes congolaises d’implication dans l’enlèvement de deux officiers rwandais par les Forces démocratiques de libération du Rwanda dans la région frontalière. (TASS)