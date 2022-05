La Grèce crée des tensions dans la mer Égée pour retourner la communauté internationale contre la Turquie. Cette déclaration a été faite vendredi par le représentant officiel du ministère turc des Affaires étrangères Tanju Bilgich. « La Grèce essaie une fois de plus de retourner la communauté internationale contre notre pays, en utilisant la tension qu’elle a créée avec ses actions provocatrices [dans la mer Égée]. À cet égard, nous rejetons complètement les allégations et accusations sans fondement portées contre notre pays par le ministère grec des Affaires étrangères dans sa déclaration du 20 mai, et condamnons fermement les violations de notre espace aérien par la Grèce », a déclaré le diplomate dans un communiqué.

Entre-temps, plus tôt vendredi, le ministère grec des Affaires étrangères a condamné la violation sans précédent de l’espace aérien par des combattants turcs, qui s’étaient approchés de la ville portuaire grecque d’Alexandroupolis à une distance de 2,5 milles marins. Selon le ministère grec, les actions de la Turquie « sapent la cohésion et les priorités immédiates de l’Otan, et constituent également une menace claire pour l’Union européenne à un moment critique, puisque le port d’Alexandroupolis est une plaque tournante de transport clé pour renforcer les alliés ». Le port d’Alexandroupolis est utilisé par l’Otan pour le transfert de chars et d’autres équipements militaires lourds vers les pays d’Europe de l’Est et l’Ukraine.

La Turquie ne reconnaît pas une zone aérienne grecque de 10 milles autour de son littoral et de ses îles, considérant que l’espace aérien grec, comme les eaux territoriales, est limité à six milles marins. En conséquence, des combattants turcs avec des armes à bord envahissent régulièrement l’espace aérien et la région de l’État voisin sans fournir de plan de vol, et la Grèce lève ses avions pour les intercepter.

(Tass)