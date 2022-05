A Cotonou, l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’Aujourd’hui » continue de recevoir des visiteurs. Hier mercredi 11 mai 2022, ce sont les opérateurs économiques béninois qui ont visité les 26 trésors royaux et les œuvres d’art contemporain, entreposés au Palais de la Marina. Une visite initiée par le ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni et son collègue de la culture et du tourisme Jean Michel Abimbola.

A l’occasion, ce dernier a laissé entendre que le gouvernement était en train de « réfléchir sur un texte sur le mécénat culturel ». « Nous n’hésiterons pas à venir vers vous pour échanger avec vous afin de trouver le bon texte qui puisse susciter votre intérêt et qui puisse permettre de booster cette industrie culturelle et créative » a-t-il dit aux opérateurs économiques béninois venus contempler les œuvres d’art exposées. Le ministre fera également savoir à ses vis à vis que le secteur de la Culture et de l’Art est un « secteur économique majeur » au Bénin.

Un vecteur par lequel le « Bénin pourra se hisser sur la même table que les grandes Nations de ce monde »

« C’est une grande opportunité pour nous de pouvoir nous adresser à vous les créateurs de richesses pour que vous puissiez avoir conscience que chez nous au Bénin, le secteur de la culture et de l’art est également un secteur économique majeur » a déclaré Jean-Michel Abimbola. Son collègue de l’économie et des finances va abonder dans le même sens. Il dira que l’industrie artistique est un vecteur par lequel le « Bénin pourra se hisser sur la même table que les grandes Nations de ce monde » si « nous faisons les vrais investissements ».

« Au Bénin désormais, l’art est un pilier fort de notre économie » a-t-il ajouté. L’argentier national a ensuite remercié les opérateurs économiques pour leur sens de civisme fiscal. Pour lui, c’est grâce à ces hommes d’affaires que le gouvernement arrive à tenir ses engagements et à financer l’économie du pays.