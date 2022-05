Triste nouvelle pour l’Eglise catholique de Rome. Le cardinal Angelo Sodano, ancien collaborateur des papes Jean-Paul II et Benoit XVI, est décédé à l’âge de 94 ans. Selon les informations du média VaticanNews, l’ancien secrétaire d’Etat et doyen émérite du Sacré Collège (collège des cardinaux) est mort hier vendredi 27 mai 2022, des suites du coronavirus (covid-19). Le nonagénaire vivait depuis plusieurs années dans la cité du Vatican, jusqu’à ce que la nouvelle de son décès soit communiquée.

Il était secrétaire des Affaires publiques de l’Eglise catholique

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le cardinal Angelo Sodano a eu un énorme parcours. Après avoir été ordonné dans la ville italienne d’Asti, le 23 septembre 1950, le Vatican lui a fait appel neuf ans plus tard. Il a ainsi été appelé au service du Saint-Siège par le cardinal Angelo dell’Acqua, autrefois substitut de la Secrétairerie d’État. Le 28 mai 1988, le pape Jean-Paul II avait fait appel à ses services pour assumer les fonctions au secrétariat des Affaires publiques de l’Eglise. En 2002, il avait été élu vice-doyen du Collège des cardinaux, avec une confirmation au poste de secrétaire d’Etat par le pape Benoit XVI.

« Je prie pour les enfants et les adultes qui sont morts »

Pour rappel, le décès du cardinal Angelo Sodano intervient après les propos du pape François sur la tuerie dans la ville américaine d’Uvalde au Texas, au cours de laquelle 19 enfants de moins de 10 ans et deux adultes sont morts. « Le massacre dans une école primaire au Texas m’a brisé le cœur. Je prie pour les enfants et les adultes qui sont morts, leurs familles. Il est temps de mettre fin au commerce aveugle des armes! Engageons-nous tous, car des tragédies comme celle-ci ne doivent plus jamais se reproduire » avait-il déclaré lors de la récente audience collective à la place St Pierre.