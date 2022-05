Depuis le début des tensions entre la France et le Mali, des accusations sont lancées de part et d’autre. Le Mali accuse ainsi la France sans la nommer d’influer sur les décisions des instances régionales et même africaines. La dernière décision de la CEDEAO de sanctionner durement le Mali n’a rien arrangé. Dans une interview accordée à la chaîne russe RT, Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a une fois encore dénoncé l’influence des puissances étrangères dans les instances décisionnelles en Afrique

« C’est difficile ! Mais nos organisations sont constituées d’Etats membres. Je ne peux pas affirmer que l’ensemble de ces Etats sont tous sous influence extérieure. Mais, je crois qu’à travers des financements ou un certain nombre de positionnements, certaines puissances extérieures arrivent à influer sur les décisions. C’est ce qui passe si on observe bien la façon dont le dossier malien a été géré par la CEDEAO. Il y a beaucoup erreurs appréciations. Et on a senti manifestement une main invisible. Nous, nous pensons que s’il n’y avait pas ces ingérences extérieures, nous serions capables, entre africains, de trouver des solutions africaines. Nos organisations doivent travailler à essayer de contrer ou d’éviter ces interférences extérieures. Ceux qui viennent de l’extérieur ont leur propre Agenda, qui n’est pas l’Agenda de l’Afrique. Et je suis certain que les africains ont l’intelligence nécessaire, la capacité de se parler, d’identifier des solutions. Après tout ces partenaires et autres puissances extérieures qui viennent créer des désordres chez nous, partent chez eux après et nous restons avec nos problèmes. Nous devons rester ouverts à travailler avec les uns et les autres, mais que ces partenaires n’inscrivent pas leur démarche dans le dessein de nous contrôler, de nous imposer leur Agenda qui n’est pas le nôtre » a affirmé le ministre malien.

Pour rappel, lors de la rencontre avec les officiels maliens, le ministre des affaires étrangères russes, Sergueï Lavrov a dénoncé l’attitude coloniale de la France. Pour lui, il s’agit d’une « mentalité coloniale » que développent l’Europe et la France dans ce dossier. « Le mécontentement [de la France] face à l’attitude des dirigeants maliens de solliciter l’aide de structures extérieures de protection et de sécurité n’est rien d’autre qu’un retour à la pensée coloniale dont les Européens auraient dû se débarrasser depuis longtemps », a lancé le patron de la diplomatie russe.