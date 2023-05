Innoss'B, figure montante de la musique congolaise, est sous le feu des critiques en raison de sa position sur le Rwanda. Il a récemment déclaré qu'il serait disposé à se produire au Rwanda et qu'il ne soutiendrait pas de campagne contre ce pays. Ces propos ont choqué de nombreux Congolais, dans un contexte où Kinshasa accuse Kigali de soutenir la rébellion du M23, un groupe armé actif dans l'est de la RDC. La déclaration d'Innoss'B a amplifié la polémique, créant un débat houleux entre les partisans et les détracteurs de sa position. Certains estiment que l'art et la politique ne devraient pas se mélanger, tandis que d'autres jugent inacceptables les propos de l'artiste.

Cette controverse se déroule sur l'arrière-plan de tensions historiques entre la RDC et le Rwanda, deux pays qui ont connu de nombreux conflits armés dans le passé. Les tensions entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont des racines historiques profondes, souvent exacerbées par des accusations d'ingérence et de soutien aux groupes rebelles. Depuis le génocide rwandais de 1994, les relations entre les deux pays sont marquées par des conflits armés intermittents, notamment les Première et Deuxième guerres du Congo, qui ont fait des millions de victimes. Ces guerres ont été alimentées en partie par l'accusation selon laquelle le Rwanda soutient différents groupes rebelles dans l'est de la RDC, dont le M23.

De plus, des questions liées à la frontière et à l'exploitation des ressources naturelles, notamment les minerais, ont contribué à entretenir ces tensions. Malgré des périodes d'accalmie relative, les relations entre la RDC et le Rwanda restent empreintes de méfiance et de suspicion mutuelles, rendant la navigation politique complexe pour les deux nations.

L'attitude d'Innoss'B contraste nettement avec celle d'autres figures de la musique congolaise, comme Fally Ipupa qui a clairement indiqué qu'ils ne se rendrait pas au Rwanda. Sa position a reçu un soutien considérable au sein de la communauté congolaise, qui voit dans leur refus une forme de solidarité nationale face aux défis géopolitiques du pays.