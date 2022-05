Les relations entre la France et le Mali continuent de se détériorer. En effet, Bamako a annoncé avoir rompu plusieurs accords de défense avec Paris. C’était dans la soirée d’hier lundi 02 mai 2022, que les autorités maliennes ont donné l’information. Elles ont dit « dénoncer » les Accords de statut des forces (Status of Force Agreements, appelés « Sofa ») qui fixent le cadre juridique de la présence de la force française Barkhane au Mali. Par ailleurs, ce dernier a aussi rompu ses accords avec ses partenaires européens. Les autorités maliennes ont également rompu le traité de coopération en matière de défense conclu avec la France, le 16 juillet 2014.

« L’attitude unilatérale » de la France

Comme motifs de la rupture de ces accords, le porte-parole du gouvernement le colonel Abdoulaye Maïga a invoqué dans un communiqué transmis à la télévision nationale les « insuffisances graves » et les « atteintes flagrantes à la souveraineté nationale » faites par la France. Il a continué en évoquant plusieurs points à savoir : « l’attitude unilatérale » de l’hexagone au moment où il a interrompu les opérations conjointes entre les forces françaises et maliennes. A cela s’ajoute l’annonce du retrait de Takuba et de Barkhane faite en février 2022, sans que la partie malienne ne soit préalablement consultée.

Quelques jours après la suspension de RFI et France 24

Au cours de son intervention, Abdoulaye Maïga n’a pas manqué de souligner les violations de l‘espace aérien malien par la France en dépit de l’imposition par les autorités d’une zone d’interdiction. Pour rappel, la rupture des accords du Mali avec la France intervient quelques jours après la suspension de RFI et France 24 dans le pays. Plusieurs institutions dont le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont condamné cela. « Nous appelons les autorités militaires de transition du Mali à revenir sur cette interdiction et à permettre aux médias indépendants de travailler librement dans le pays » avait déclaré Ravina Shamdasani, une porte-parole du Haut-Commissariat, lors d’un point de presse à Genève.