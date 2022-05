L’ancien président sénégalais Abdoulaye Wade sera à la tête de la liste nationale de la coalition Wallu Sénégal dans le cadre de la prochaine élection législative. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la publication des médias sénégalais ce mardi 10 mai. Le leader du PDS et fait en même temps office de chef de file de la coalition revient sur la scène politique malgré ses 95 ans.

Wade assisté par Daba Diouf et Lamine Thiam

Selon la précision apportée par Les Echos, l’ancien président sénégalais sera assisté par des hommes politiques tels que Daba Diouf, la maire de Guinguinéo et Lamine Thiam, directeur de campagne de Wallu. Ils occupent respectivement la deuxième et la troisième place sur la liste. Ces informations interviennent suite à l’alliance qu’il y a eu entre les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal.

Une entente entre les deux coalitions

Les deux regroupements politiques ont décidé de s’allier dans le cadre de la prochaine élection législative. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, le fils de l’ancien président aurait joué un rôle déterminant pour l’alliance entre ces deux coalitions de l’opposition. Même les discussions auront été rudes selon les précisions apportées par la presse, les deux coalitions ont décidé faire route ensemble. Au niveau départemental, les deux formations politiques présenteront ensemble les candidats. Dans chaque localité, la liste sera dirigée par le candidat de la coalition qui a remporté les dernières locales.