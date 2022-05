Une histoire à peine croyable. Le jour de la fête du ramadan, un influenceur a diffusé volontairement les informations bancaires sur le réseau social Snapchat. L’influenceur Nasdas, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a décidé de faire des heureux le jour de l’Aïd el-Fitr, en permettant à ses abonnés de faire l’achat qu’ils veulent en payant à partir de sa carte, sur laquelle il y avait 16 000 euros. Le géant de l’e-commerce Amazon a bloqué les comptes de plusieurs abonnés.

La communauté musulmane du monde a fêté l’Aïd el-Fitr en début de semaine. Ce jour symbolise la fin du mois du ramadan marqué par le jeûne et est considéré par les musulmans comme le « mois saint par excellence ». Pour ce jour spécial, l’influenceur Nasdas, originaire de la ville française de Perpignan, a décidé de faire plaisir à ses millions de fans. Pour cela, il a divulgué ses informations bancaires pour que ceux-ci fassent les achats qu’ils veulent. Seulement les sites d’e-commerce ont des mesures pour bloquer la fraude lorsqu’une même carte effectue plusieurs achats. Certains abonnés ont pu valider leurs achats, tandis que d’autres ont vu leurs commandes annulées et leurs comptes bloqués. Les sites de ventes en ligne dont Amazon mettent en place des systèmes lorsqu’ils soupçonnent une fraude après des achats massifs avec une même source financières.

Et vu que les informations ont été divulguées sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont lancé simultanément des commandes avec sa carte ce qui a surchargé les plateformes qui ont bloqués les comptes. « Nous prenons la protection de nos clients très au sérieux et nous avons mis en place des systèmes et des processus pour détecter une activité de paiement inhabituelle et suspecte », explique un porte-parole d’Amazon France. Mais ce dernier a rassuré les internautes dont les comptes sont bloqués. « Les comptes des clients concernés vont être réactivés 48 heures après le blocage, avec leur moyen de paiement », poursuit ce porte-parole d’Amazon qui ajoute qu’il s’agit de « la première fois que nous avons un blocage de comptes de cette ampleur ».