Le chef d’État sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine a invité les Africains à modifier leurs habitudes alimentaires pour ne pas dépendre des conjonctures extérieures. C’est ce qu’a rapporté dimanche l’agence de presse du Sénégal (APS). Le président Macky Sall intervenait lors de la Conférence économique Dakar 2022 axée sur le thème: « L’Afrique partenaire leader » qui a connu la participation de personnalités européennes et africaines, ainsi que des structures internationales, y compris l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

« Nous ne maitrisons ni la production, ni les chaînes logistiques et nous sommes totalement à la merci de la conjoncture. Il faut que nous changions aussi nos habitudes alimentaires« , a déclaré Macky Sall. « Quand vous regardez le monde, il y a des prédominances par continent. L’Europe, c’est le continent du blé. L’Amérique, c’est le continent du maïs. L’Asie, c’est le continent du riz. Et l’Afrique, c’est le continent du mil« , a-t-il souligné.

« Le mil, on nous l’a fait lâcher, on nous a importé le riz d’Asie. Maintenant, on ne sait que manger du riz et on n’en produit pas assez. On ne sait que manger du pain. On ne produit pas de blé; Donc, on est structurellement dépendant. C’est ça le problème de fond« , a déploré le président Sall. Pour finir, il a invité les Africains à consommer des plats à base de maïs, du mil, du niébé etc. « Sinon, on sera toujours à la merci de n’importe quelle conjoncture », a souligné Macky Sall.