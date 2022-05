Les forces armées du Mali ont éliminé douze terroristes et ont interpellé encore seize combattants dans le cadre d’une série d’opérations menée du 19 au 24 mai, indique un communiqué de l’armée cité mercredi par l’agence Maghreb Arabe Presse informe ce mercredi l’agence de presse russe TASS.

« L’État-major général des Armées porte à la connaissance de l’opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et l’opération Keletigui« , affirme le texte. Il a également annoncé la saisie de fusils, de motocycles et de fonds appartenant aux combattants.

Selon le communiqué, les troupes maliennes ont mené le 24 mai des opérations offensives dans la région de Bandiagara (centre) contre les terroristes qui avaient organisé des attaques dans les zones de Diallassagou et de Diamwé. L’État-major général des Armées affirme qu’il poursuivra ses efforts visant à persécuter, à neutraliser et à interpeller les combattants extrémistes.