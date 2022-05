L’envoyé spécial pour l’Afrique du Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) pour l’Afrique, était hier vendredi 13 mai au Togo. Nassirou Arifari Bako a été reçu en audience par le président Faure Gnassingbé. Au cours de l’audience, il a transmis à son hôte un message écrit du Secrétaire général de l’’Organisation de la coopération islamique Hissen Brahim Taha.

Pour que «M Faure Gnassingbé mette tout son génie de diplomatie du consensus…»

Selon les dires du béninois au sortir de cette rencontre, le message transmis au président togolais est relatif à la « situation de crise, d’instabilité dans un certain nombre de pays membres de la Cedeao ». « Le Secrétaire général de l’OCI a souhaité que le président de la République togolaise, Son Excellence M Faure Gnassingbé mette tout son génie de diplomatie du consensus qui est une grande tradition diplomatique du Togo et qu’il mette également toute son expérience pour que nous puissions trouver des solutions consensuelles, de compromis acceptables dans les différentes crises que nous connaissons dans la sous-région, notamment, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée » a laissé entendre le Professeur Nassirou Arifari Bako.

Inutile de rappeler que ces trois pays de l’Afrique de l’Ouest sont dirigés par des militaires à la suite de coups d’Etat. La Cedeao essaie depuis plusieurs mois d’obtenir l’organisation d’élections libres pour un retour à l’ordre constitutionnel dans ses pays membres.