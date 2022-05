Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a profité de la visite effectuée par le ministre malien Aboulaye Diop à Moscou pour dénoncer l’attitude de la France et l’Europe dans la crise malienne. Pour lui, il s’agit d’une « mentalité coloniale » que développent l’Europe et la France dans ce dossier. « Le mécontentement [de la France] face à l’attitude des dirigeants maliens de solliciter l’aide de structures extérieures de protection et de sécurité n’est rien d’autre qu’un retour à la pensée coloniale dont les Européens auraient dû se débarrasser depuis longtemps », a lancé le patron de la diplomatie russe à l’occasion de cette visite effectuée par son homologue malien.

Il a saisi notamment cette occasion pour lancer une mise en garde contre « un danger réel d’apparition » au Mali « d’enclaves d’anarchie », où « des combattants de diverses formations armées illégales qui se sont déjà préparées à de telles actions opéreront sans entrave». Il n’a pas manqué de critiquer le rôle hégémonique que joue la France en Afrique.

« Dicter au Mali sa conduite »

Selon l’officiel russe, la France a comme objectif de « dicter sa conduite au Mali, avec qui elle peut communiquer ». De son côté, le ministre malien des affaires étrangères accuse formellement la France d’avoir voulu déstabiliser le pays en tentant le dernier coup d’état. « L’enquête est en cours et les interrogatoires se poursuivent. Les premiers éléments confirment qu’une puissance étrangère a soutenu cette opération », a déclaré le ministre malien.