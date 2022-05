C’est un secret de polichinelle. Le Bénin affronte le samedi 04 juin prochain le Sénégal à Dakar, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023. Les écureuils en regroupement à Cotonou depuis le 21 mai, doivent normalement s’envoler pour la capitale sénégalaise jeudi prochain pour affronter les champions d’Afrique. En conférence de presse hier, le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé a un peu parlé de l’adversaire. Ce qu’on retient c’est que Aliou Cissé ne sous-estime aucunement le Bénin.

Sessi d’Almeida a un « gros volume de jeu » au milieu de terrain

Il a tout de suite fait comprendre qu’il ne s’agira pas de traiter les écureuils de haut. « Nous allons aborder ce match face au Bénin avec beaucoup d’humilité. Nous sommes champion d’Afrique, le Sénégal est l’équipe à battre et sera beaucoup plus attendu. Notre dernière rencontre contre le Bénin n’a pas été facile (quart de finale de la Can 2019, 1-0 pour le Sénégal). Ça a été très rude » s’est rappelé le sélectionneur sénégalais avant de parler des joueurs béninois qui l’ont marqué. Le sélectionneur des Lions de la Téranga a notamment évoqué Sessi d’Almeida qui pour lui a un « gros volume de jeu » au milieu de terrain. Il a aussi parlé de Jodel Dossou de Clermont Foot et Steve Mounié de Brest.

« L’héritier de Michel Dussuyer »

Verdon Olivier a également laissé de bonnes impressions à Aliou Cissé. En ce qui concerne son homologue béninois (Moussa Latoundji), il pense c’est « l’héritier de Michel Dussuyer » dont il était l’adjoint. En somme, les écureuils du Bénin ne « viennent pas en victimes à Dakar » se convainc Aliou Cissé. Le Sénégal ne sous-estime donc aucun adversaire mais reste cependant très sûr de ses forces surtout à Dakar où ils ont battu les pharaons d’Egypte lors des barrages de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022.

Le coach l’a d’ailleurs rappelé lors de sa conférence de presse. L’heure de vérité c’est samedi prochain à 20 heures au stade Abdoulaye Wade de Dakar, un nouveau chaudron bien connu des coéquipiers de Mohamed Salah.