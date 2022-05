Le meurtrier présumé de la jeune femme Kiné Gaye est finalement passé aux aveux. Lors de sa dernière séance interrogatoire, Khassimou Bâ a confié avoir mis fin à la vie de sa collègue pour des raisons purement personnelles. Il a été placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges du tribunal de Pikine-Guédiawaye, qui n’a prêter aucune attention à toutes les excuses préalablement présentées par le meurtrier.

Khassimou Bâ a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour l’assassinat de sa collègue Kiné Gaye. D’après sa déclaration aux enquêteurs, Khassimou n’aurait pas au départ pour but de mettre fin à la vie de Gaye. En effet, le drame est parti d’une perte de pari-foot auquel il participait afin de financer le baptême de son fils avec les fonds trouvés. Mais malheureusement, ses vœux ne se sont pas réalisés puisqu’il s’est retrouvé avec une dette de 2 millions Fcfa.

Avec des détails très précis, le meurtrier présumé a décrit les circonstances de son acte. « Rassure-toi tout est ok maintenant khar rek moma dessé (il ne me reste que le mouton). Je viens d’avoir la somme avec moi…» , aurait-il envoyé par message à son épouse quelques heures avant l’assassinat de Kiné Gaye. Cependant, après avoir perdu son pari, « il fallait coûte que coûte trouver cette somme sans quoi, c’est la prison assurée », pour Khassimou.

Avant son inculpation, il a également tenu à exprimer ses remords : « Je regrette amèrement mes actes, je suis conscient qu’ils ne sauraient s’expliquer. J’ai fait du mal à une personne innocente qui était mon amie. Et pour cela, je demande pardon à la famille de Kiné Gaye, mais aussi à la mienne à qui j’ai causé énormément de tort. Je sais que je ne reverrai plus ma fille, en tout cas pas en liberté, je lui présente mes excuses. Je ne sollicite ni Clémence ni application bienveillante de la loi. Je suis responsable d’avoir volontairement fait mal et pour cela, je demande que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur ».