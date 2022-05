L’accord intervenu le mois dernier entre la Grande Bretagne et le Rwanda pour les demandeurs d’asile n’est pas du goût de l’Organisation des Nations Unies. Certains fonctionnaires de l’Onu indiquent que cette entente entre les deux pays est contraire à la Convention internationale sur les réfugiés. L’accord entre les deux pays stipule que les migrants arrivant en Grande Bretagne seront envoyés au Rwanda pour que leur demande d’asile soit traitée.

Mais l’avis de l’Onu ne semble pas émouvoir l’ardeur des concernés. Pour Priti Patel, ministre britannique de l’Intérieur, il s’agit simplement de « solutions nouvelles et innovantes aux problèmes mondiaux ». « Je crains que d’autres organisations et d’autres pays, ne proposent pas d’alternatives, et le statu quo n’est tout simplement plus acceptable. », a poursuivi l’autorité ministérielle britannique.

« Nous serons prêts à les recevoir… »

Du côté du Rwanda, tout serait en train d’être mis sur pied pour accueillir le premier groupe de demandeurs d’asile. « Dès que le Royaume-Uni sera prêt à envoyer le premier groupe de demandeurs d’asile, nous serons prêts à les recevoir », indique le patron de la diplomatie rwandaise avant de poursuivre : « Nous avons mis en place tous les mécanismes qui sont nécessaires pour pouvoir traiter le processus de demande d’asile. Et nous travaillons également sur la logistique ».