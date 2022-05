La ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé Mèwanou, est préoccupée par le sort des nouveau-nés abandonnés et récupérés. Elle tient à ce qu’ils aient une meilleure protection. Pour cela, elle a sorti la semaine écoulée un communiqué pour inviter les personnes qui les découvrent à les déclarer aux officiers d’état civil. « Conformément aux dispositions de l’article 66 du Code des personnes et de la famille du Bénin, « toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de la découverte en vue de l’établissement de son acte de naissance dans les conditions prévues par la loi » renseigne le communiqué.

Il faut les déclarer sans délai à l’officier d’état civil

La ministre invite donc les procureurs de la République, les officiers de police judiciaire, les Centres de promotion sociale, les centres qui accueillent les enfants dont les père et mère sont inconnus, les organisations non gouvernementales ou toutes autres structures ou personnes qui retrouvent un enfant abandonné dont les père et mère sont inconnus, à les déclarer sans délai à l’officier d’état civil territorialement compétent. Cette invite est valable pour les centres ayant déjà accueilli des enfants abandonnés dont les père et mère sont inconnus.

Véronique Tognifodè Mèwanou en appelle au sens de responsabilité de chacun pour l’application stricte des lois en vigueur. Au Bénin, les cas d’abandon d’enfants à la naissance ne sont malheureusement pas rares. D’autres mères en viennent même à leur ôter la vie.