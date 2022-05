Il y a quelques semaines, la Finlande et la Suède ont commencé à évoquer leur entrée dans l’OTAN. Ces derniers jours, le débat est à nouveau revenu sur la table. Et les deux pays ont validé la décision d’adhésion le lundi pour la Suède et le mardi pour la Finlande respectivement par le gouvernement du royaume et le parlement de la République. Ce mercredi, les deux Etats ont officialisé leurs demandes.

Les ambassadeurs de Finlande et de Suède auprès de l’Otan ont remis officiellement les demandes d’adhésion à l’Otan de leurs pays respectifs à Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN. La cérémonie a été diffusée par le service de presse de l’Alliance. Malgré l’opposition de la Turquie seul pays membre de l’OTAN qui n’approuvait pas la démarche des pays, la Suède et la Finlande sont passés à l’acte.

« Je salue la demande de la Suède et de la Finlande d’adhérer à l’Otan. Les demandes que vous avez remises aujourd’hui constituent une étape historique. L’Alliance va maintenant discuter des prochaines étapes sur la voie vers l’Otan. Les intérêts de sécurité de tous les pays doivent être pris en compte, et nous sommes déterminés à régler toutes les questions pour parvenir à une conclusion rapide du processus d’adhésion », a-t-il déclaré. « L’Otan est déjà très vigilante dans la région de la mer Baltique, les forces de l’Otan et des pays de l’Alliance continueront de s’adapter si nécessaire« , poursuivi M Stoltenberg