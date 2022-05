Gazprom Export suspend ses livraisons de gaz le 31 mai à son principal partenaire aux Pays-Bas, l’entreprise GasTerra qui n’a pas payé sa facture d’avril et qui refuse d’effectuer les paiements en roubles. Gazprom Export a annoncé lundi ne pas avoir reçu à la fin des heures ouvrables du 30 mai de la part de GasTerra le paiement des livraisons de gaz effectuées en avril. Gazprom Export a informé GasTerra de la suspension des livraisons de gaz à partir du 31 mai 2022 et jusqu’au règlement du paiement conformément aux nouvelles modalités fixées par le décret du président russe a informé l’agence Tass.

L’entreprise néerlandaise a également informé Gazprom Export de son refus de payer le gaz fourni en roubles, conformément au décret en ce sens du président russe et au schéma proposé par Gazprom Export. GasTerra a annoncé plus tôt qu’elle avait décidé d’ignorer la demande de Gazprom de payer le gaz fourni en roubles. L’entreprise néerlandaise estime que le nouveau schéma de paiement pourrait violer les sanctions introduites par l’UE et impliquerait trop de risques financiers et opérationnels.

Pour rappel, cette décision intervient après une décision similaire contre la Pologne et la Bulgarie. « Bulgargaz (bulgarie) a reçu ce 26 avril une notification indiquant que les livraisons de gaz naturel de la part de Gazprom Export seraient suspendues à partir du 27 avril 2022 » pouvait-on lire dans un communiqué officiel il y a quelques semaines du côté de la Bulgarie. Une annonce similaire avait été faite contre la Pologne.