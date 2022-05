Depuis plusieurs semaines, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Plusieurs personnalités issues des pays du monde ont donné leurs positions sur la situation en Ukraine. En Afrique, les positions sont plutôt équilibrées. C’est en tout cas ce que pense le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov.

Les pays africains adoptent une position équilibrée sur la situation en Ukraine et ne succomberont pas aux pressions discriminatoires de Washington. C’est ce qu’a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères de la Fédération de Russie ce mercredi lors d’une réception en l’honneur des chefs des missions diplomatiques africaines accrédités dans le pays à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique.

« Nous notons avec satisfaction que les pays africains adoptent une position équilibrée et objective sur ce qui se passe en Ukraine et autour d’elle. Nous savons que la ligne de conduite rigide des pays occidentaux suscite parfois du ressentiment sur le continent africain. Je suis sûr que les amis africains ne succomberont pas aux pressions discriminatoires de Washington. Nous apprécions vivement votre volonté d’élargir davantage le dialogue politique avec notre pays, de renforcer la coopération économique, sociale et autre partenariat« , a déclaré le chef de la diplomatie russe.