Après un concert donné à Kiev en Ukraine dans le métro, le célèbre musicien irlandais Paul David Hewson dit Bono a fait savoir qu’il fait confiance à la jeunesse russe pour renvoyer du pouvoir le président Vladimir Poutine. Pour lui, la guerre en Ukraine est la volonté d’un seul homme. Il indique notamment que « les jeunes en Russie sauront ce qui se passe » et qu’il fait confiance « aux jeunes en Russie pour chasser cet homme ».

S’exprimant depuis la ville de Borodyanka détruite par la Russie, l’homme s’attarde sur le calvaire des populations. « Vous ne pouvez jamais vraiment avoir une idée de ce que ces gens ont vécu », indique-t-il lors d’un entretien avec Mark Austin de Sky News. Ces mots interviennent suite au concert donné par deux des membres du groupe U2, Bono et The Edge ce dimanche 8 mai à la station du métro de Kiev.

Sur invitation de Zelensky

« Le président Volodymyr Zelensky nous a invités à nous produire à Kiev pour un spectacle de solidarité avec le peuple ukrainien, et c’est ce que nous sommes venus faire », peut-on lire dans une publication des chanteurs sur le réseau social de l’oiseau bleu. Les musiciens ont interprété des titres tels que With or Without You, Vertigo et même une version de Stand by Me, de Ben E. King. Cette version est notamment transformée en Stand by Ukraineavec le groupe Antytila.