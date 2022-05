Les performances du joueur brésilien Neymar continuent de susciter des critiques au sein du monde du football français. Au micro de RMC, l’ancien international français Rolland Courbis n’est pas allé par quatre chemins pour dire ce qu’il pense de lui. Pour l’ancien joueur français devenu entraîneur, les deux derniers bons mois de Neymar n’effacent en rien ses performances de ces quatre dernières années. Il a également profité de l’occasion pour recadrer ceux qui comparent Neymar à Messi.

« Cela fait 4 ans qu’il se teste Neymar (…) On s’en fout de ses deux derniers bons mois. Dernièrement, j’ai entendu un truc, j’ai eu un fou rire. J’ai entendu que parait-il, Neymar est plus jeune que Messi. Mais Neymar il a 45 ans physiologiquement. Vous me faites rire. Vous allez me comparer les deux, Messi dans une année d’adaptation, il tire 13 fois sur les poteaux, c’est lui qui fait le plus de passes intéressantes à Mbappé. », a lancé l’ancien international français Rolland Courbis.

« Neymar ça fait guignol et ridicule »

«Neymar, qu’il soit déjà sur le terrain, qu’il ne manque pas l’avion après le Carnaval. Vu de l’extérieur, Neymar ça fait guignol et ridicule. Si Messi devient le copain et le complice de Mbappé, on verra ce que fera Neymar mais me dire que Neymar est plus jeune que Messi, ça m’a bien fait rire…», a-t-il poursuivi dans sa déclaration. Rappelons que ces critiques interviennent dans un contexte où les performances de l’attaquant font débat.