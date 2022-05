Le choix du joueur sénégalais de ne pas apporter son soutien direct au mouvement Gana fait depuis quelques jours jaser en France au point où de nombreuses personnalités ont pris position dans le débat. Mais à y voir de près, doit-on oui ou non sanctionner Idrissa Gana Gueye ? Après le soutien du président sénégalais Macky Sall, la question reste entièrement posée. Le président sénégalais va-t-il aussi être taxé d’homophobe?

Il convient avant tout de rappeler que le footballeur sénégalais Gana Gueye du PSG n’a jamais tenu des propos homophobes, du moins, n’a jamais été dénoncé pour des faits similaires. Si cela avait été le cas, le débat n’aurait pas lieu et il tomberait sous le coup de la loi. Mais dans le cas d’espèce, il a peut-être choisi de ne pas porter le maillot en soutien à la cause. Mais est-ce la première fois qu’un tel acte est posé ?

Libre de soutenir ou non une cause, pas un délit !

Qu’il vous souvienne, au décès de George Floyd, certains sportifs avaient choisi de poser le genou à terre en soutien à la cause des noirs. Bon nombre de sportifs avaient décidé de ne pas le faire. Certains parce qu’ils estimaient que le geste ne représentait rien, d’autres ne voulaient tout simplement pas le faire, ne se sentant pas impliqués. C’est un droit absolu ! Et cela n’avait naguère généré aucune sanction. Pourquoi ? Parce que l’être humain est libre de soutenir ou non une cause. Il y a des lois qui encadrent les discriminations, les injures, mais il n’est pas interdit de ne pas apporter son soutien à une cause.

Récemment le cas de Kylian Mbappé avec les sponsors du club avait aussi fait parler. Sanctionner cette fois-ci Gana Gueye serait une grave erreur et indiquerait de graves dérives. Cela voudrait dire que les causes peuvent être imposées aux citoyens et dans ce cas, le maillot du PSG devrait aussi porter un message à l’attention de toutes les discriminations qui existent et l’imposer à tous les joueurs… Il faudrait au final un boubou et non un maillot pour les joueurs du PSG… Et là encore, pas sûr que cela plaise aux racistes…