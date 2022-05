Après la polémique, le président sénégalais Macky Sall a décidé d’apporter son soutien au joueur sénégalais. En effet, Idrissa Gana Gueye est accusé par certaines organisations d’homophobie, parce qu’il n’a pas voulu jouer lors du dernier match. Un match pendant lequel les footballeurs devaient porter un maillot aux couleurs LGBT. Certains y voient là de l’homophobie, même Gana Gueye n’a jamais tenu des propos contre la cause LGBT.

Mais pour la plupart des soutiens du footballeur, ne pas vouloir soutenir la cause, ne veut pas dire qu’on est contre la communauté. Sur le plan religieux, ces derniers estiment qu’il a le droit de se désolidariser. C’est en tout cas ce que pense le président sénégalais Macky Sall qui lui a publiquement apporté son soutien. « Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées » a déclaré le président sénégalais sur twitter.

Macron réagit à son tour

Sans nommer son homologue sénégalais, ni le joueur du PSG, le président français Emmanuel Macron a lui aussi réagi à la polémique sur la toile. « L‘homophobie, la transphobie, la biphobie frappent, discriminent, rejettent. Aux côtés de celles et ceux qui en sont victimes, de celles et ceux qui se battent pour les droits humains et l’égalité, nous continuerons le combat. Chacun est libre d’être soi, d’être aimé et d’aimer. » a déclaré le président Macron.

