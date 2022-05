Lors de la rencontre Gouvernement-Syndicats-patronat au sujet de la revalorisation des salaires, le président de la République, Patrice Talon s’est prononcé sur le pouvoir d’achat des Béninois face à la vie chère au Bénin. Dans l’un de ses propos relayés par Radio Bénin, le Chef de l’Etat a déclaré qu’«augmenter le pouvoir d’achat des ménages face à la cherté de la vie concerne tous les Béninois, les hommes et femmes sans emploi et les petits salariés, devraient pouvoir en bénéficier ». Il a précisé qu’il «faut des mesures de soutien qui touchent plus les couches les moins aisées».

Le Président Patrice Talon a, dans sa déclaration, affirmé que le pouvoir d’achat des Béninois concerne premièrement «ceux qui ne sont pas salariés mais qui ont des revenus par leur activité au quotidien » et deuxièmement «ceux qui n’ont pas d’emploi et qui n’ont pas d’activité mais qui existent, qui sont au Bénin, qui sont nos enfants, nos frères et sœurs qui ont besoin de se nourrir, de se vêtir, de se soigner ». Selon lui , «ce n’est pas parce qu’on n’a pas d’emploi que la nation n’a pas encore permis à tout le monde d’avoir un emploi » et « que ceux-là qui sont concernés, n’ont pas encore cette chance, » ce privilège .

Le Premier Magistrat du pays se demande si l’augmentation des salaires sera faite dans « les mêmes proportions pour tout le monde» ou bien celui qui gagne déjà 1 million doit connaitre une hausse de salaire «dans les mêmes proportions que celui qui gagne 70 mille » ou bien encore si on peut augmenter le salaire de «celui qui a 70 mille beaucoup plus » car celui qui gagne plus et celui qui gagne moins vont sur les mêmes marchés et achètent le maïs, le pain au même prix.

Le Chef de l’Etat a proposé qu’en ce qui concerne la revalorisation des salaires s’il ne faut pas «différencier cela sérieusement pour que si on va augmenter les hauts salaires par exemple de 5%, 10% même de 0%, des très hauts salaires très peu », cela permettra à l’Etat «d’augmenter les bas salaires de beaucoup».