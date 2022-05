La France condamne fermement la décision prise aujourd’hui par la Fédération de Russie de procéder à l’expulsion de diplomates et personnels français affectés à l’ambassade de France en Russie. Cette décision est présentée par la partie russe comme une réponse aux décisions de la France, notifiées les 4 et 11 avril derniers, d’expulser plusieurs dizaines d’agents russes agissant sur notre territoire sous un statut diplomatique et œuvrant contre nos intérêts de sécurité.

Le travail de ces diplomates et des personnels de notre ambassade en Russie, dont la France salue le courage et le grand professionnalisme, s’inscrit à l’inverse pleinement dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. La décision des autorités russes ne repose sur aucun fondement légitime. Nous ne pouvons que la déplorer.