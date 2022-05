Ancien ministre des affaires étrangères de Boni Yayi, Nassirou Arifari Bako est le nouvel envoyé spécial du Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI). Il a entamé depuis peu une tournée dans la sous-région ouest africaine. Le mercredi 25 avril 2022, il a rencontré à Accra au Ghana, le président John Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.

Renforcer la coopération entre l’OCI et la CEDEAO

Au cours de cette audience Nassirou Arifari Bako a transmis à son hôte un message écrit de son patron Hissein Brahim Taha, Secrétaire Général de l’Organisation de la Coopération Islamique. Les deux hommes ont ensuite discuté des différents défis auxquels sont confrontés la Cedeao. En effet, les Etats de la sous région ouest-africaine sont confrontés à plusieurs défis, notamment sécuritaires, avec la présence des groupes djihadistes au Sahel et dans d’autres pays de cette partie du continent. Arifari Bako et Akufo Addo ont exploré les voies et moyens pour renforcer le dialogue et la coopération entre la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et l’Organisation de la Coopération islamique (OCI). Rappelons que le député béninois a été nommé envoyé spécial du secrétaire général de l’OCI pour l’Afrique en mars dernier.

C’est à l’occasion du 48 ème conseil des ministres des affaires étrangères de l’organisation qui s’est tenu à Islamabad au Pakistan du 22 au 23 mars 2022. L’OCI est une organisation qui a été créée le 25 septembre 1969. Elle regroupe 57 États membres. Sa vocation est de promouvoir la coopération dans les domaines économiques, sociaux, culturels et scientifiques (grâce notamment à la Banque islamique de développement) , mais aussi la sauvegarde des lieux saints de l’Islam ou encore le soutien au peuple palestinien).Son siège est à Djeddah en Arabie Saoudite et elle possède une délégation permanente aux Nations unies.