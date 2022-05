Deux dealers présumés ont réussi à s’échapper du commissariat central de Tamba après leurs arrestations par la brigade régionale de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis). Ces deux présumés trafiquants de drogue sont en cavale alors qu’ils étaient sur le point d’être déférés au parquet. Une enquête en cours a été ouverte et une demande d’explications du procureur de la République est adressée au chef de poste en service le jour de l’évasion.

Des recherches sont en cours pour retrouver deux fugitifs qui se sont enfuis du commissariat central de Tamba. Le mercredi 18 mai dernier, M. D et un autre individu dont le nom reste inconnu, ont été arrêtés en possession de 11 kg et 40 cornets de chanvre indien par les éléments de l’Ocrtis. Placés en garde à vue au commissariat central pour trafic, offre et cession de drogue, les deux dealers ont été présentés devant le procureur le jeudi 19 mai. Après l’audience, ils ont été reconduits dans leur cellule.

Le lendemain, vendredi 20 mai, ils devraient être déférés au parquet, mais quand les éléments de l’Ocrtis sont venus les récupérer, les deux suspects se sont déjà évadés des locaux de la police. Très vite, des recherches ont été lancées, mais n’ont encore rien donné pour l’instant. Une enquête a été ouverte sous ordre du procureur de la République et le chef de poste en service le jour de l’évasion des deux dealers, devra à travers une demande d’explication, faire comprendre au procureur le déroulement des faits.